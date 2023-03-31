МИД Сирии обвинил Израиль в координации действий с террористами

Министерство иностранных дел Сирии заявило, что израильские власти работают вместе с террористами и координируют свои нападения на сирийскую территорию вместе с боевиками.

Об этом ведомство написало в своих соцсетях, комментируя недавние нападения израильской армии на территорию Сирии.

«Израиль продолжает свою преступную военную политику против Сирийской Арабской Республики. Израильские самолёты совершили новую варварскую агрессию на рассвете в пятницу, которая состоялась при координации со стаей террористических группировок, осуществивших агрессию против сирийских войск в районе Эд-Дана на севере Сирии», — цитирует ведомство РИА Новости.

В министерстве подчёркивают, что подобные атаки и их характер «показывают тесную координацию между Израилем и террористическими группировками».

Также в МИД Сирии подчеркнули, что сирийская сторона готова дать отпор данным вызовам и атакам.

Ранее сообщалось, что сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет, выпущенных Израилем по Дамаску.