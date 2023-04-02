Захарова: Киев грозит журналистам из России расправой, а международные структуры молчат

Журналисты из России подвергаются угрозам расправы со стороны Киева при молчаливом игнорировании профильных международных структур, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова после гибели военного корреспондента Владлена Татарского.

Комментарий опубликован на официальном сайте МИД России.

«Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые всё чаще реализуются», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что российских журналистов подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках интернет-монополий США.

Всё это, как заявила Захарова, происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур.

В комментарии также сказано, что Татарский вызывал у киевского режима ненависть. Он был опасен для киевских властей и смело шёл до конца.