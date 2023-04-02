Захарова: Киев грозит журналистам из России расправой, а международные структуры молчат
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Комментарий опубликован на официальном сайте МИД России.
«Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые всё чаще реализуются», — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что российских журналистов подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках интернет-монополий США.
Всё это, как заявила Захарова, происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур.
В комментарии также сказано, что Татарский вызывал у киевского режима ненависть. Он был опасен для киевских властей и смело шёл до конца.