Reuters: Саудовская Аравия планирует пригласить Асада на саммит Лиги арабских государств
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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в ближайшие недели отправится в Дамаск, чтобы передать Асаду официальное приглашение на саммит», — говорится в сообщении агентства.
Саммит запланирован на 19 мая.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что власти Сирии и Египта начали предварительные переговоры о полном восстановлении дипотношений после разрыва более чем на десять лет.
Кабинет министров Саудовской Аравии утвердил меморандум о предоставлении королевству статуса партнёра по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).