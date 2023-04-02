Reuters: Саудовская Аравия планирует пригласить Асада на саммит Лиги арабских государств

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Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств в мае.
Reuters: Саудовская Аравия планирует пригласить Асада на саммит Лиги арабских государств
  • AFP
  • © SYRIAN TV

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в ближайшие недели отправится в Дамаск, чтобы передать Асаду официальное приглашение на саммит», — говорится в сообщении агентства.

Саммит запланирован на 19 мая.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что власти Сирии и Египта начали предварительные переговоры о полном восстановлении дипотношений после разрыва более чем на десять лет.

Кабинет министров Саудовской Аравии утвердил меморандум о предоставлении королевству статуса партнёра по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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