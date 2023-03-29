Саудовская Аравия утвердила меморандум о партнёрстве с ШОС
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на саудовское агентство, соответствующее заседание кабмина прошло 28 марта под председательством короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.
На нём правительство Саудовской Аравии утвердило меморандум о предоставлении королевству статуса партнёра по диалогу с ШОС.
Ранее иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что считает, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.