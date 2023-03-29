Саудовская Аравия утвердила меморандум о партнёрстве с ШОС

Кабинет министров Саудовской Аравии утвердил меморандум о предоставлении королевству статуса партнёра по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Саудовское агентство печати.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на саудовское агентство, соответствующее заседание кабмина прошло 28 марта под председательством короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

На нём правительство Саудовской Аравии утвердило меморандум о предоставлении королевству статуса партнёра по диалогу с ШОС.

Ранее иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что считает, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.