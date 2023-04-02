Глава Минфина Молдавии: рост экономики страны в 2023 году составит 2%

Экономика Молдавии в 2023 году вырастет на 2%, заявила министр финансов республики Вероника Сирецяну-Врагалева

«Ситуация непростая, потенциальный экономический рост в 2023 году составит 2%, и при инфляции в 14% социальная защита видится на данный момент недостаточной», — цитирует её РИА Новости.

Сирецяну-Врагалева заявила, что дефицит государственного бюджета в 2023 году составит 14 млрд леев (около $760 млн).

Ранее вице-премьер, глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля в эфире кишинёвского телеканала Jurnal TV заявил, что выход страны из СНГ обернётся для государства очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе.