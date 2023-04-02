Американский сенатор Круз заявил о тысячелетней войне США и Китая

Американский сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что Китай ведёт «тысячелетнюю войну» против США.

«Китай ведёт тысячелетнюю войну против США. Они хотят экономического, военного и глобального доминирования», — сказал Круз в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, Китай ведёт данную войну систематически.

Он не уточнил, идёт ли конфликт уже тысячу лет или же КНР планирует соперничать с США так долго.

Сенатор не упомянул, что государство США было основано в 1776 году.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что военный союз России и Китая создал бы серьёзные риски для Соединённых Штатов.