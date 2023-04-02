Американский сенатор Круз заявил о тысячелетней войне США и Китая
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- © Andy Wong
«Китай ведёт тысячелетнюю войну против США. Они хотят экономического, военного и глобального доминирования», — сказал Круз в эфире телеканала Fox Business.
По его словам, Китай ведёт данную войну систематически.
Он не уточнил, идёт ли конфликт уже тысячу лет или же КНР планирует соперничать с США так долго.
Сенатор не упомянул, что государство США было основано в 1776 году.
Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что военный союз России и Китая создал бы серьёзные риски для Соединённых Штатов.