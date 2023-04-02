В Шри-Ланке выразили желание закупать химические удобрения в России

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Шри-Ланка отменила запрет на химические удобрения и выражает желание закупать их в России, ведя расчёты в национальных валютах, заявил министр транспорта страны Бандула Гунавардана.
В Шри-Ланке выразили желание закупать химические удобрения в России
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«Нынешний президент уже отменил это решение (о запрете химических удобрений. — RT). Цены на удобрения на Шри-Ланке сегодня более доступны для фермеров. Мы можем рассмотреть и закупку удобрений в России», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, закупка удобрений в России была бы экономически выгодной для Шри-Ланки.

«Наш министр сельского хозяйства обсудит это с представителями России», — добавил он.

Ранее посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян в эфире канала «Россия 24» заявил об интересе Шри-Ланки и Мальдив к российской платёжной системе МИР.

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