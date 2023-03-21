Посол России заявил об интересе Шри-Ланки и Мальдив к российской платёжной системе МИР
- РИА Новости
Вместе с этим он добавил, что чёткого ответа о готовности внедрять её в этих странах пока нет.
«Я поднял этот вопрос (об использовании карт МИР. — RT) в Министерстве иностранных дел, причём не только Шри-Ланки, но и Мальдив... Интерес есть к нашей платёжной системе, однако какого-то чёткого ответа мы от ланкийских партнеров не получили», — цитирует его РИА Новости.
По мнению посла, чётко ответа нет из-за опасений стран вторичных санкций со стороны американцев.
Ранее сообщалось, что ряд банков в столице Кубы Гаване теперь принимают карты платёжной системы МИР.