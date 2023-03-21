Посол России заявил об интересе Шри-Ланки и Мальдив к российской платёжной системе МИР

Посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян в эфире «России 24» заявил об интересе Шри-Ланки и Мальдив к российской платёжной системе МИР.

Вместе с этим он добавил, что чёткого ответа о готовности внедрять её в этих странах пока нет.

«Я поднял этот вопрос (об использовании карт МИР. — RT) в Министерстве иностранных дел, причём не только Шри-Ланки, но и Мальдив... Интерес есть к нашей платёжной системе, однако какого-то чёткого ответа мы от ланкийских партнеров не получили», — цитирует его РИА Новости.

По мнению посла, чётко ответа нет из-за опасений стран вторичных санкций со стороны американцев.

Ранее сообщалось, что ряд банков в столице Кубы Гаване теперь принимают карты платёжной системы МИР.