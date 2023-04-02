Эксперт Белова: обострение между Китаем и Тайванем ускорит переговоры по «Силе Сибири — 2»

Обострение ситуации вокруг Тайваня ускорит переговоры по проекту газопровода «Сила Сибири — 2».

Такое мнение выразила директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова.

Она отметила, что с точки зрения безопасности поставки трубопроводного газа выглядят более привлекательными, чем СПГ из потенциально недружественных стран.

«Стимулом для ускоренного успешного завершения переговоров (по «Силе Сибири — 2». — RT) с Китаем может стать дальнейшее обострение ситуации вокруг Тайваня», — заявила Белова.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири» в 2023 году составят 22 млрд куб. м.

Президент Владимир Путин во время встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином сообщил, что между Россией и КНР расширяется энергетическое взаимодействие: совокупный объём поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м плюс 100 млн т сжиженного природного газа.