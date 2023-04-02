Британский депутат Сили раскритиковал решение Байдена не посещать коронацию Карла III

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Британский депутат Боб Сили раскритиковал решение президента США Джо Байдена не приезжать на коронацию короля Великобритании Карла III.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Сили в комментарии для The Telegraph, в Белом доме приняли «глупо решение», призвав американского лидера пересмотреть свой график поездок.

«Если бы я был президентом Соединённых Штатов, я бы посетил коронацию короля Англии — тут двух вариантов быть не может. Это просто кажется глупым решением», — сказал он.

Ранее сообщалось, что коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года.

По данным источников The Telegraph, Байден не поедет на мероприятие —  вместо американского президента церемонию коронации может посетить первая леди США Джилл Байден.

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