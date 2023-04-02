Британский депутат Сили раскритиковал решение Байдена не посещать коронацию Карла III

Британский депутат Боб Сили раскритиковал решение президента США Джо Байдена не приезжать на коронацию короля Великобритании Карла III.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Сили в комментарии для The Telegraph, в Белом доме приняли «глупо решение», призвав американского лидера пересмотреть свой график поездок.

«Если бы я был президентом Соединённых Штатов, я бы посетил коронацию короля Англии — тут двух вариантов быть не может. Это просто кажется глупым решением», — сказал он.

Ранее сообщалось, что коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года.

По данным источников The Telegraph, Байден не поедет на мероприятие — вместо американского президента церемонию коронации может посетить первая леди США Джилл Байден.