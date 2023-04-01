В Израиле тысячи людей вышли на акции протеста, несмотря на приостановку судебной реформы
- AP
Об этом пишет The Times of Israel.
В материале сказано, что на улицы в центре Тель-Авива вышли десятки тысяч демонстрантов.
Также протестующие перекрыли крупную внутригородскую автостраду.
На месте протеста дежурит полиция.
27 марта издание сообщило, что протестующие против судебной реформы в Израиле перекрыли главный въезд в Иерусалим.
28 марта протестующие против судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разожгли костры в Тель-Авиве.