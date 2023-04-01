В Израиле тысячи людей вышли на акции протеста, несмотря на приостановку судебной реформы

Десятки тысяч протестующих вышли на демонстрации на улицы Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы, несмотря на объявленное решение о приостановке судебной реформы в Израиле и начало переговоров.

AP

Об этом пишет The Times of Israel. В материале сказано, что на улицы в центре Тель-Авива вышли десятки тысяч демонстрантов. Также протестующие перекрыли крупную внутригородскую автостраду. На месте протеста дежурит полиция. 27 марта издание сообщило, что протестующие против судебной реформы в Израиле перекрыли главный въезд в Иерусалим. 28 марта протестующие против судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разожгли костры в Тель-Авиве.