В Израиле тысячи людей вышли на акции протеста, несмотря на приостановку судебной реформы

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Десятки тысяч протестующих вышли на демонстрации на улицы Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы, несмотря на объявленное решение о приостановке судебной реформы в Израиле и начало переговоров.
В Израиле тысячи людей вышли на акции протеста, несмотря на приостановку судебной реформы
  • AP

Об этом пишет The Times of Israel.

В материале сказано, что на улицы в центре Тель-Авива вышли десятки тысяч демонстрантов.

Также протестующие перекрыли крупную внутригородскую автостраду.

На месте протеста дежурит полиция.

27 марта издание сообщило, что протестующие против судебной реформы в Израиле перекрыли главный въезд в Иерусалим.

28 марта протестующие против судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разожгли костры в Тель-Авиве.

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