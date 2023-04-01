Елисейский дворец: Макрон намерен в ближайшее время переговорить с главой МАГАТЭ

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Французский лидер Эммануэль Макрон собирается переговорить с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Елисейский дворец: Макрон намерен в ближайшее время переговорить с главой МАГАТЭ
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Об этом заявили в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президенты Франции и Украины обсудили тревожную ситуацию на Запорожской АЭС спустя несколько дней после визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, с которым Эмманюэль Макрон переговорит в ближайшее время», — передаёт текст сообщения ТАСС.

Уточняется, что французский и украинский лидеры «согласились с важностью поддержки действий агентства на месте».

Ранее стало известно, что Зеленский и Макрон провели часовой телефонный разговор.

Украинский президент заявил, что они «предметно и результативно» обсудили оборонное взаимодействие Киева и Парижа.

Он также проинформировал коллегу из Франции о ситуации на фронте и скоординировал с ним действия «в контексте ближайших международных мер».

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