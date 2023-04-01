Президенты Украины и Франции Зеленский и Макрон провели часовой телефонный разговор

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Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели часовой телефонный разговор.
Президенты Украины и Франции Зеленский и Макрон провели часовой телефонный разговор
  • Gettyimages.ru

Зеленский в своём Telegram-канале сообщил, что они «предметно и результативно» обсудили оборонное взаимодействие Киева и Парижа.

Также украинский политик проинформировал коллегу из Франции о ситуации на фронте и скоординировал с ним действия «в контексте ближайших международных мер».

10 марта Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания намерены в ближайшее время помочь Украине начать контрнаступление.

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