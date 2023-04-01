Еврокомиссар по вопросам экономики Джентилони заявил, что не ожидает рецессии в Италии

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Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил, что не предвидит рецессии в Италии на фоне положительных сигналов, сообщает агентство ANSA.
Еврокомиссар по вопросам экономики Джентилони заявил, что не ожидает рецессии в Италии
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Об этом пишет ТАСС.

«Общая ситуация крайней неуверенности, но есть стремление к росту, рецессия нас не ждёт, есть положительные сигналы, такие как снижение инфляции, цен на энергоносители, достаточно устойчив рынок труда», — сказано в материале.

В октябре глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что итальянцев ждут сложные времена в условиях кризиса в экономике.

По его словам, ситуация может сказаться на национальной безопасности страны. 

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