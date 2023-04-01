В Великобритании 22-летняя студентка добилась отмены штрафа за парковку при помощи ChatGPT

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22-летняя девушка в Великобритании с помощью чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT добилась отмены штрафа за парковку.
В Великобритании 22-летняя студентка добилась отмены штрафа за парковку при помощи ChatGPT
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Daily Mail.

Студентку оштрафовали на 60 фунтов стерлингов (около 5,7 тыс. руб.) за парковку на своей улице, несмотря на наличие разрешения на это.

Она использовала ChatGPT, чтобы тот составил ей текст апелляционного письма в доброжелательном тоне.

Таким образом девушке удалось добиться отмены штрафа и не потерять деньги.

Ранее ведомство по защите персональных данных в Италии распорядилось временно ограничить использование чат-ботом ChatGPT компании OpenAI личных данных пользователей в стране.

В ведомстве заявили об отсутствии правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных с целью обучения алгоритмов, которые лежат в основе работы платформы.

Также отмечается, что сервис, который предназначен для лиц старше 13 лет, не имеет фильтра для проверки возраста пользователей.

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