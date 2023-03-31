Италия первой в мире ограничила использование ChatGPT из-за нарушения закона о данных

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Ведомство по защите персональных данных в Италии распорядилось временно ограничить использование чат-ботом ChatGPT компании OpenAI личных данных пользователей в стране.
Италия первой в мире ограничила использование ChatGPT из-за нарушения закона о данных
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Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве заявили об отсутствии правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных с целью обучения алгоритмов, которые лежат в основе работы платформы.

Также отмечается, что сервис, который предназначен для лиц старше 13 лет, не имеет фильтра для проверки возраста пользователей.

OpenAI должна сообщить о принятых мерах в течение 20 дней, иначе компании будет выписан штраф в размере до €20 млн или до 4% годового мирового оборота, подчеркнули в ведомстве.

25 марта компания-разработчик OpenAI сообщила, что личные данные пользователей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT утекли в сеть.

Уточняется, что утечка данных затронула около 1,2% подписчиков ChatGPT.

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