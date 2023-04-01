Небензя привёл в СБ ООН примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями
«В 2003 году Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне», — приводит слова дипломата РИА Новости.
Кроме того, напомнил Небензя, в 2019 году Вашингтон заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМВД).
Он добавил, что в 2020 году США окончательно вышли из Договора по открытому небу (ДОН).
Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.