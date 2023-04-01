Небензя привёл в СБ ООН примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя привёл в Совете Безопасности всемирной организации примеры одностороннего выхода Соединённых Штатов из договоров в сфере контроля над вооружениями.

«В 2003 году Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Кроме того, напомнил Небензя, в 2019 году Вашингтон заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМВД).

Он добавил, что в 2020 году США окончательно вышли из Договора по открытому небу (ДОН).

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. 

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