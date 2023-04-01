Илон Маск заявил, что США ожидает большая расплата из-за низкой рождаемости

Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность, что Соединённые Штаты столкнутся с «большой расплатой» на фоне низких показателей рождаемости в стране.

Таким образом Маск прокомментировал статью агентства Reuters о том, что в 2033 году в США ожидается конец резервов основного целевого фонда системы социального обеспечения.

«Грядёт большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония — опережающий индикатор», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что в 2022 году Индия сумела обойти Китай и стала самой густонаселённой страной мира: в обоих государствах сегодня проживают примерно по 1,41 млрд человек.

Подробнее — в материале RT.