В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съёмках фильма «Ржавчина»
Об этом сообщает издание Variety.
По данным издания, Холлсу вынесен приговор в виде условного заключения под стражу сроком на шесть месяцев.
В январе стало известно, что американскому актёру Алеку Болдуину также будут предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве Галины Хатчинс.
21 октября 2021 года Болдуин на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала Хатчинс.
После инцидента актёр добровольно пришёл в отделение полиции.
Кинопродюсер Надежда Гусельникова рассказала RT о своей подруге — кинооператоре Галине Хатчинс, которая погибла во время съёмок с Болдуином.