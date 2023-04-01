В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съёмках фильма «Ржавчина»

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Помощник режиссёра Дэвид Холлс стал первым осуждённым в деле о непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съёмок американского фильма «Ржавчина».

Об этом сообщает издание Variety.

По данным издания, Холлсу вынесен приговор в виде условного заключения под стражу сроком на шесть месяцев.

В январе стало известно, что американскому актёру Алеку Болдуину также будут предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве Галины Хатчинс.

21 октября 2021 года Болдуин на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала Хатчинс.

После инцидента актёр добровольно пришёл в отделение полиции.

Кинопродюсер Надежда Гусельникова рассказала RT о своей подруге — кинооператоре Галине Хатчинс, которая погибла во время съёмок с Болдуином.

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