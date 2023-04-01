AFP: Макрон в ходе визита в Китай планирует предостеречь Пекин от военной поддержки России
Как указывает ТАСС со ссылкой на публикацию, власти Франции придают большое значение данной поездке.
В Париже считают, что Китай является «единственной страной в мире, способной оказать немедленное и радикальное влияние на конфликт в том или ином направлении».
В ходе своего визита, как пишет агентство, французский лидер намерен убедить председателя КНР Си Цзиньпина «оказать на Россию влияние».
Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что сближение России и Китая можно назвать стратегической ошибкой администрации президента США Джо Байдена.