AFP: Макрон в ходе визита в Китай планирует предостеречь Пекин от военной поддержки России

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе предстоящей поездки в Китай намерен предостеречь Пекин от предоставления военной помощи России. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Как указывает ТАСС со ссылкой на публикацию, власти Франции придают большое значение данной поездке.

В Париже считают, что Китай является «единственной страной в мире, способной оказать немедленное и радикальное влияние на конфликт в том или ином направлении».

В ходе своего визита, как пишет агентство, французский лидер намерен убедить председателя КНР Си Цзиньпина «оказать на Россию влияние».

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что сближение России и Китая можно назвать стратегической ошибкой администрации президента США Джо Байдена.