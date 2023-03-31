В Пентагоне допустили возможность военного конфликта с Китаем из-за инцидента

Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил о возможности начала военного конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем из-за какого-либо инцидента.

«Это может произойти. Имеется в виду, что есть возможность инцидента или какого-либо другого катализатора, который может привести к неконтролируемой эскалации. Это не является невозможным», — сказал он в интервью изданию Defence One.

Вместе с этим он назвал маловероятным то, что такое произойдёт.

Ранее комендант морской пехоты США генерал Дэвид Бергер заявил, что Соединённые Штаты могут потерпеть поражение в возможной войне с КНР в Тихом океане.