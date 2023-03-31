Российские военные за сутки провели две гуманитарные акции в Алеппо
- AP
«В городе Алеппо и в населённом пункте Каф-эль-Хабаш провинции Хама проведено две гуманитарные акции. Всего с 7 февраля проведено 180 гуманитарных акций», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что в многопрофильном мобильном госпитале Министерства здравоохранения России в Сирии за сутки получили помощь 291 человек, пострадавшие от землетрясения, а всего с начала работы госпиталя — 4840.
Ранее Министерство иностранных дел Сирии заявило, что израильские власти работают вместе с террористами и координируют свои нападения на сирийскую территорию вместе с боевиками.