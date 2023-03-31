Российские военные за сутки провели две гуманитарные акции в Алеппо

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Замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов заявил, что российские военные за сутки провели две гуманитарные акции в Алеппо.
Российские военные за сутки провели две гуманитарные акции в Алеппо
  • AP

«В городе Алеппо и в населённом пункте Каф-эль-Хабаш провинции Хама проведено две гуманитарные акции. Всего с 7 февраля проведено 180 гуманитарных акций», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что в многопрофильном мобильном госпитале Министерства здравоохранения России в Сирии за сутки получили помощь 291 человек, пострадавшие от землетрясения, а всего с начала работы госпиталя — 4840.

Ранее Министерство иностранных дел Сирии заявило, что израильские власти работают вместе с террористами и координируют свои нападения на сирийскую территорию вместе с боевиками.

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