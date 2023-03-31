МТС Банк: в течение полугода филиал в ОАЭ продолжит исполнять обязательства перед клиентами
- РИА Новости
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«В течение шести месяцев филиал МТС Банка в ОАЭ продолжит исполнять все взятые на себя обязательства по расчётам перед действующими клиентами и гарантирует сохранность их денежных средств», — отметили в пресс-службе.
Ранее Центробанк ОАЭ объявил о решении отозвать у МТС Банка лицензию на работу в стране.
Отмечается, что ЦБ ОАЭ решил свернуть деятельность МТС Банка в Абу-Даби в течение шести месяцев со дня принятия решения и закрыть филиал.
Такое решение принято после того, как были изучены имеющиеся варианты относительно нового статуса МТС Банка и учтены санкционные риски.
При этом во время ликвидации филиал банка не будет иметь права открывать новые счета и проводить транзакции. Исключение составит выполнение ранее взятых обязательств.