МТС Банк: в течение полугода филиал в ОАЭ продолжит исполнять обязательства перед клиентами

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе МТС Банка прокомментировали RT решение Центробанка Объединённых Арабских Эмиратов аннулировать лицензию филиала российского МТС Банка на осуществление банковских операций в стране.
МТС Банк: в течение полугода филиал в ОАЭ продолжит исполнять обязательства перед клиентами
  • РИА Новости
  • © Светлана Шевченко

«В течение шести месяцев филиал МТС Банка в ОАЭ продолжит исполнять все взятые на себя обязательства по расчётам перед действующими клиентами и гарантирует сохранность их денежных средств», — отметили в пресс-службе.

Ранее Центробанк ОАЭ объявил о решении отозвать у МТС Банка лицензию на работу в стране.

Отмечается, что ЦБ ОАЭ решил свернуть деятельность МТС Банка в Абу-Даби в течение шести месяцев со дня принятия решения и закрыть филиал. 

Такое решение принято после того, как были изучены имеющиеся варианты относительно нового статуса МТС Банка и учтены санкционные риски.

При этом во время ликвидации филиал банка не будет иметь права открывать новые счета и проводить транзакции. Исключение составит выполнение ранее взятых обязательств.

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