Центробанк ОАЭ объявил о решении отозвать у МТС Банка лицензию на работу в стране
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.
Отмечается, что ЦБ ОАЭ решил свернуть деятельность МТС Банка в Абу-Даби в течение шести месяцев со дня принятия решения и закрыть филиал.
Такое решение принято после того, как были изучены имеющиеся варианты относительно нового статуса МТС Банка и учтены санкционные риски.
При этом во время ликвидации филиал банка не будет иметь права открывать новые счета и проводить транзакции. Исключение составит выполнение ранее взятых обязательств.
Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International заявила о планах продать или вывести в отдельную структуру свою российскую «дочку».