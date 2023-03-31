Центробанк ОАЭ объявил о решении отозвать у МТС Банка лицензию на работу в стране

Центробанк Объединённых Арабских Эмиратов объявил, что принял решение аннулировать лицензию филиала российского МТС Банка на осуществление банковских операций в стране.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что ЦБ ОАЭ решил свернуть деятельность МТС Банка в Абу-Даби в течение шести месяцев со дня принятия решения и закрыть филиал.

Такое решение принято после того, как были изучены имеющиеся варианты относительно нового статуса МТС Банка и учтены санкционные риски.

При этом во время ликвидации филиал банка не будет иметь права открывать новые счета и проводить транзакции. Исключение составит выполнение ранее взятых обязательств.

Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International заявила о планах продать или вывести в отдельную структуру свою российскую «дочку».