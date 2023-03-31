Консульство советует россиянам обжаловать отказ продлить туристический статус в Аргентине

Короткая ссылка
Заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин сообщил, что консульство советует российским гражданам, которым аргентинские миграционные власти отказали в продлении их туристического статуса или в выдаче вида на жительство, обжаловать такое решение.

Об этом Полин сказал в беседе с РИА Новости.

Он указал на многоуровневую систему апелляционного обжалования решений в Аргентине.

«Рекомендуем соотечественникам, не согласными с принятыми в их отношении мерах, обжаловать решения исключительно в законном порядке», — посоветовал Полин.

Ранее он сообщил, что аргентинские миграционные власти начали массово отказывать российским гражданам в продлении туристического статуса, а также в оформлении видов на жительство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить