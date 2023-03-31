Консульство советует россиянам обжаловать отказ продлить туристический статус в Аргентине
Об этом Полин сказал в беседе с РИА Новости.
Он указал на многоуровневую систему апелляционного обжалования решений в Аргентине.
«Рекомендуем соотечественникам, не согласными с принятыми в их отношении мерах, обжаловать решения исключительно в законном порядке», — посоветовал Полин.
Ранее он сообщил, что аргентинские миграционные власти начали массово отказывать российским гражданам в продлении туристического статуса, а также в оформлении видов на жительство.