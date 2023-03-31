Власти Аргентины начали массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания

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Заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин сообщил, что аргентинские миграционные власти начали массово отказывать российским гражданам в продлении туристического статуса, а также в оформлении видов на жительство.

Об этом Полин рассказал в беседе с РИА Новости.

«Пока что речь идёт о нескольких десятках случаев», — сказал он.

Как отметил Полин, обоснованием подобных решений власти Аргентины называют двустороннее соглашение с Россией о безвизовых поездках, по которому обладатели обычных российских загранпаспортов могут находиться в стране без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

При этом, добавил он, чтобы оставаться в Аргентине дольше 90 дней, необходимо получить визу в соответствии с аргентинским законодательством.

В феврале сообщалось, что власти Аргентины не пустили на территорию страны шесть беременных россиянок из-за ложной цели визита.

Позже Аргентина разрешила въезд в страну застрявшим в аэропорту беременным россиянкам.

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