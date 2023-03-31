Спикер палаты представителей назвал обвинения в адрес Трампа злоупотреблением властью
Об этом он написал в Twitter.
«Палата представителей привлечёт Элвина Брэгга и его беспрецедентное злоупотребление властью к ответственности», — подчеркнул Маккарти.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.
Трамп заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.