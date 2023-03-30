На военной базе ВВС США ввели локдаун из-за вооружённого неизвестного мужчины

База военно-воздушных сил США Эндрюс в штате Мэриленд перешла на режим локдауна из-за обнаружения в районе военного объекта вооружённого неизвестного.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военной базы в соцсетях.

«Поступила информация о вооружённом лице возле корпуса базы. Держитесь подальше от жилых корпусов. Инициирована процедура локдауна. Лицо — белый мужчина в фиолетовой толстовке, чёрных шортах с винтовкой типа AR-15 без оранжевого наконечника», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что 28-летняя Одри Хейл, идентифицировавшая себя как мужчину, устроила стрельбу в приходской школе американского города Нэшвилл. Жертвами её нападения стали трое детей и трое взрослых.