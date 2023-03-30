На военной базе ВВС США ввели локдаун из-за вооружённого неизвестного мужчины

Короткая ссылка
База военно-воздушных сил США Эндрюс в штате Мэриленд перешла на режим локдауна из-за обнаружения в районе военного объекта вооружённого неизвестного.
На военной базе ВВС США ввели локдаун из-за вооружённого неизвестного мужчины
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военной базы в соцсетях.

«Поступила информация о вооружённом лице возле корпуса базы. Держитесь подальше от жилых корпусов. Инициирована процедура локдауна. Лицо — белый мужчина в фиолетовой толстовке, чёрных шортах с винтовкой типа AR-15 без оранжевого наконечника», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что 28-летняя Одри Хейл, идентифицировавшая себя как мужчину, устроила стрельбу в приходской школе американского города Нэшвилл. Жертвами её нападения стали трое детей и трое взрослых. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить