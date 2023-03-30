Руководитель RT Arabic — об удалении страницы телеканала в Facebook: интернет-демократия во всей своей красе

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Руководитель RT Arabic Майя Манна сообщила, что телеканал в течение двух недель пытался добиться от Facebook* восстановления удалённой страницы RT Arabic с 17 млн подписчиков.
Руководитель RT Arabic — об удалении страницы телеканала в Facebook: интернет-демократия во всей своей красе
  • РИА Новости

«Хотели выяснить, из-за каких нарушений нас грохнули, ведь никаких страйков и замечаний мы не получали. После нескольких нелепых отписок служба поддержки Facebook пожелала нам удачи и наш кейс просто закрыла, а URL страницы передала другому пользователю. Интернет-демократия во всей своей красе!» — заявила Манна.

Ранее руководитель RT Arabic сообщила, что телеканал нашёл выход из ситуации, после того как Евросоюз вынудил крупнейшую спутниковую телекоммуникационную компанию — французскую Eutelsat — запретить вещание RT Arabic.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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