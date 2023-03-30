Блинкен отправится 3—5 апреля в Брюссель на встречу глав МИД стран НАТО

Глава Госдепа США Энтони Блинкен 3—5 апреля отправится в Брюссель, где примет участие во встрече глав МИД стран НАТО, заявил первый замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«Блинкен отправится 3—5 апреля в Брюссель, чтобы принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и в десятом заседании Энергетического совета США — ЕС», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в планах Блинкена также двусторонние встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее стало известно, что заседание министров иностранных дел стран Североатлантического альянса пройдёт в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 и 5 апреля.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу провести в стране в 2024 году неформальную встречу глав МИД государств — членов Североатлантического альянса.