Блинкен отправится 3—5 апреля в Брюссель на встречу глав МИД стран НАТО

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен 3—5 апреля отправится в Брюссель, где примет участие во встрече глав МИД стран НАТО, заявил первый замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
Блинкен отправится 3—5 апреля в Брюссель на встречу глав МИД стран НАТО
  • РИА Новости

«Блинкен отправится 3—5 апреля в Брюссель, чтобы принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и в десятом заседании Энергетического совета США — ЕС», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в планах Блинкена также двусторонние встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее стало известно, что заседание министров иностранных дел стран Североатлантического альянса пройдёт в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 и 5 апреля.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу провести в стране в 2024 году неформальную встречу глав МИД государств — членов Североатлантического альянса.

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