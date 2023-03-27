МИД Чехии: Прага предложила провести у себя встречу глав МИД стран НАТО в 2024 году

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу провести в стране в 2024 году неформальную встречу глав МИД государств — членов Североатлантического альянса.

«Я предложил Йенсу Столтенбергу, чтобы Чехия приняла в будущем году неформальное заседание министров иностранных дел (стран. — RT) НАТО», — отметил Липавский в Twitter.

По его словам, Чехия хочет активно участвовать в реализации и развитии политики стран Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что заседание министров иностранных дел стран Североатлантического альянса пройдёт в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 и 5 апреля.