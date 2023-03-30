Девять американских военных погибли при крушении двух вертолётов в Кентукки

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Девять американских военнослужащих погибли при крушении двух вертолётов Black Hawk в Кентукки.
Девять американских военных погибли при крушении двух вертолётов в Кентукки
  • Gettyimages.ru

«Девять военнослужащих погибли после того, как два вертолёта Black Hawk сухопутных сил США разбились при выполнении учебного задания в Кентукки», — сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя сухопутных сил.

Уточняется, что вертолёты принадлежали 101-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее в результате столкновения двух небольших самолётов над озером в американском штате Флорида погибли четыре человека.

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