Девять американских военных погибли при крушении двух вертолётов в Кентукки

Девять американских военнослужащих погибли при крушении двух вертолётов Black Hawk в Кентукки.

«Девять военнослужащих погибли после того, как два вертолёта Black Hawk сухопутных сил США разбились при выполнении учебного задания в Кентукки», — сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя сухопутных сил.

Уточняется, что вертолёты принадлежали 101-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее в результате столкновения двух небольших самолётов над озером в американском штате Флорида погибли четыре человека.