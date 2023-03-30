В МВД Британии сообщили о планах разведки создать новое подразделение, использующее ИИ
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Об этом он сказал в интервью изданию The Telegraph.
Отмечается, что ИИ может использоваться для обработки большого объёма информации в соответствии с новым планом.
Отмечается, что размеры и бюджет нового структурного подразделения ещё не определены.
Ранее эксперты из банка Goldman Sachs предположили, что развитие сервисов в сфере искусственного интеллекта может оставить без работы около 300 млн человек.