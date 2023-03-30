В МВД Британии сообщили о планах разведки создать новое подразделение, использующее ИИ

Замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Том Тугендхат сообщил, что британская разведка планирует создать новое подразделение, использующее искусственный интеллект для обработки информации.

Об этом он сказал в интервью изданию The Telegraph.

Отмечается, что ИИ может использоваться для обработки большого объёма информации в соответствии с новым планом.

Отмечается, что размеры и бюджет нового структурного подразделения ещё не определены.

Ранее эксперты из банка Goldman Sachs предположили, что развитие сервисов в сфере искусственного интеллекта может оставить без работы около 300 млн человек.