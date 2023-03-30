В МВД Британии сообщили о планах разведки создать новое подразделение, использующее ИИ

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Замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Том Тугендхат сообщил, что британская разведка планирует создать новое подразделение, использующее искусственный интеллект для обработки информации.
В МВД Британии сообщили о планах разведки создать новое подразделение, использующее ИИ
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью изданию The Telegraph.

Отмечается, что ИИ может использоваться для обработки большого объёма информации в соответствии с новым планом.

Отмечается, что размеры и бюджет нового структурного подразделения ещё не определены.

Ранее эксперты из банка Goldman Sachs предположили, что развитие сервисов в сфере искусственного интеллекта может оставить без работы около 300 млн человек.

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