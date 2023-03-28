Goldman Sachs: развитие ИИ может оставить без работы 300 млн человек по всему миру

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Развитие сервисов в сфере искусственного интеллекта может оставить без работы около 300 млн человек, считают эксперты из банка Goldman Sachs.
Goldman Sachs: развитие ИИ может оставить без работы 300 млн человек по всему миру
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Об этом сообщает CNBC со ссылкой на доклад банка.

«В докладе говорится, что по всему миру это может затронуть до 300 млн рабочих мест. Поэтому вероятны изменения на рынках труда», — говорится в материале.

Так, в США самая высокая доля задач, которые можно автоматизировать, приходится на офисные и административные вспомогательные должности (46%).

За ними следуют юридическая работа (44%) и задачи, связанные с архитектурой и проектированием (37%).

Вместе с этим в отчёте отмечается, что использование технологии искусственного интеллекта с течением времени может повысить рост производительности труда и увеличить мировой ВВП на 7%.

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