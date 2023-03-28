Goldman Sachs: развитие ИИ может оставить без работы 300 млн человек по всему миру

Развитие сервисов в сфере искусственного интеллекта может оставить без работы около 300 млн человек, считают эксперты из банка Goldman Sachs.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на доклад банка.

«В докладе говорится, что по всему миру это может затронуть до 300 млн рабочих мест. Поэтому вероятны изменения на рынках труда», — говорится в материале.

Так, в США самая высокая доля задач, которые можно автоматизировать, приходится на офисные и административные вспомогательные должности (46%).

За ними следуют юридическая работа (44%) и задачи, связанные с архитектурой и проектированием (37%).

Вместе с этим в отчёте отмечается, что использование технологии искусственного интеллекта с течением времени может повысить рост производительности труда и увеличить мировой ВВП на 7%.