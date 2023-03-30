Пирамиду Хеопса закроют для посещения туристов из-за реставрационных работ

Пирамида Хеопса в Гизе будет с июня закрыта для посещений.

Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

«Цель — приступить к работам по реставрации в рамках программы регулярного обслуживания в пирамидах Гизы», — приводит заявление РИА Новости.

В ведомстве отметили, что пирамида Микерина будет открыта для посещений изнутри на протяжении всего периода закрытия пирамиды Хеопса.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.