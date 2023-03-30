Минобороны Китая: сотрудничество AUKUS спровоцирует новую гонку вооружений

Сотрудничество альянса AUKUS по атомным субмаринам может спровоцировать новую гонку вооружений.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

«Как только ящик Пандоры будет открыт, стратегический баланс в регионе будет разрушен, безопасность стран региона подвергнется серьёзной угрозе, что может запустить новую гонку вооружений», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk и оборудования к ним на сумму $895 млн.

Президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит, увидит ли Китай агрессию в военном партнёрстве AUKUS.

Также Байден заявил, что подлодки, которые Австралия получит от США в рамках партнёрства AUKUS, не будут нести ядерное оружие.