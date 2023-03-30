Посол: нет опасений, что роль «Росатома» в строительстве АЭС «Пакш-2» будет уменьшена
Об этом пишет РИА Новости.
«Таких опасений (что участие французской компании будет увеличено за счёт «Росатома») нет. Для производства части оборудования для АЭС были выбраны фирмы из Германии и Франции, которые и сейчас готовы к выполнению этого выгодного заказа», — сказал Станиславов.
Он также заявил о том, что ФРГ затягивает выдачу необходимых разрешений, используя для этого различные «надуманные предлоги».
13 марта глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил о планах французской компании Framatome расширить участие в строительстве АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии.
По его словам, это связано со стремлением венгерской стороны задействовать на АЭС западноевропейскую систему управления.