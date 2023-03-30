Посол: нет опасений, что роль «Росатома» в строительстве АЭС «Пакш-2» будет уменьшена

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов заявил об отсутствии опасений, что роль госкорпорации «Росатом» в строительстве новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии будет уменьшена за счёт французской компании Framatome.

Об этом пишет РИА Новости.

«Таких опасений (что участие французской компании будет увеличено за счёт «Росатома») нет. Для производства части оборудования для АЭС были выбраны фирмы из Германии и Франции, которые и сейчас готовы к выполнению этого выгодного заказа», — сказал Станиславов.

Он также заявил о том, что ФРГ затягивает выдачу необходимых разрешений, используя для этого различные «надуманные предлоги».

13 марта глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил о планах французской компании Framatome расширить участие в строительстве АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии.

По его словам, это связано со стремлением венгерской стороны задействовать на АЭС западноевропейскую систему управления.