Сийярто: французская компания Framatome расширит участие в строительстве АЭС «Пакш-2»

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил о планах французской компании Framatome расширить участие в строительстве АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии.

«Мы будем и дальше увеличивать роль Framatome в инвестициях в «Пакш», — цитирует венгерского министра РИА Новости.

По словам Сийярто, это связано со стремлением венгерской стороны задействовать на АЭС западноевропейскую систему управления.

Ранее Сийярто заявил, что его коллега из Германии Анналена Бербок и германский министр экономики Роберт Хабек препятствуют строительству АЭС «Пакш-2».

Запуск двух новых энергоблоков АЭС в Венгрии запланирован на 2030 год.