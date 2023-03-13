Сийярто: французская компания Framatome расширит участие в строительстве АЭС «Пакш-2»
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«Мы будем и дальше увеличивать роль Framatome в инвестициях в «Пакш», — цитирует венгерского министра РИА Новости.
По словам Сийярто, это связано со стремлением венгерской стороны задействовать на АЭС западноевропейскую систему управления.
Ранее Сийярто заявил, что его коллега из Германии Анналена Бербок и германский министр экономики Роберт Хабек препятствуют строительству АЭС «Пакш-2».
Запуск двух новых энергоблоков АЭС в Венгрии запланирован на 2030 год.