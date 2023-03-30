В СПЧ ООН Россия выступила против расизма и расовой дискриминации
По её словам, важно, что большинство государств мира объективно оценивает итоги Второй мировой войны и понимает важность сохранения основополагающих принципов ООН для предотвращения повторения в будущем «ужасов войны, порождённых преступной идеологией и практикой нацизма».
Сукачёва отметила, что тема борьбы с расизмом, расовой дискриминацией и ксенофобией является одним из приоритетов для России.
В феврале президент России Владимир Путин заявил, что идеология нацизма в современном обличии создаёт угрозы для безопасности России.
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Россия видит, что прямой нацизм охватывает всё больше и больше европейских стран.