В СПЧ ООН Россия выступила против расизма и расовой дискриминации

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Ситуация в мире показывает, насколько актуальна борьба с возвращением нацистской идеологии, в том числе для России. Об этом сообщила на 52 сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН председатель российской делегации Кристина Сукачёва.

По её словам, важно, что большинство государств мира объективно оценивает итоги Второй мировой войны и понимает важность сохранения основополагающих принципов ООН для предотвращения повторения в будущем «ужасов войны, порождённых преступной идеологией и практикой нацизма».

Сукачёва отметила, что тема борьбы с расизмом, расовой дискриминацией и ксенофобией является одним из приоритетов для России.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что идеология нацизма в современном обличии создаёт угрозы для безопасности России.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Россия видит, что прямой нацизм охватывает всё больше и больше европейских стран.

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