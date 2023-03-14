Лавров заявил, что прямой нацизм охватывает всё больше и больше европейских стран
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«Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает всё больше и больше европейских стран», — сказал Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, разрушается история, разрушаются святые памятники.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что у сегодняшних элит в Германии память о борьбе с нацизмом выветривается.
Он также заявил, что идеология нацизма в современном обличии создаёт угрозы для безопасности России.