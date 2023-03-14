Лавров заявил, что прямой нацизм охватывает всё больше и больше европейских стран

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия видит, что прямой нацизм охватывает всё больше и больше европейских стран.

«Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает всё больше и больше европейских стран», — сказал Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, разрушается история, разрушаются святые памятники.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что у сегодняшних элит в Германии память о борьбе с нацизмом выветривается.

Он также заявил, что идеология нацизма в современном обличии создаёт угрозы для безопасности России.