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Лавров заявил, что прямой нацизм охватывает всё больше и больше европейских стран

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия видит, что прямой нацизм охватывает всё больше и больше европейских стран.
Лавров заявил, что прямой нацизм охватывает всё больше и больше европейских стран
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает всё больше и больше европейских стран», — сказал Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, разрушается история, разрушаются святые памятники.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что у сегодняшних элит в Германии память о борьбе с нацизмом выветривается.

Он также заявил, что идеология нацизма в современном обличии создаёт угрозы для безопасности России.

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