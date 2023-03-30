Al Ikhbariya: ПВО Сирии отражает израильскую атаку в небе в окрестностях Дамаска

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Средства противовоздушной обороны Сирии отражают израильскую атаку в небе в окрестностях Дамаска.

Об этом информирует телеканал Al-Ikhbariya.

«Средства противовоздушной обороны отражают израильскую агрессию в небе в окрестностях Дамаска», — передаёт заявление РИА Новости.

23 марта Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность из-за удара авиации Израиля по аэропорту Алеппо.

Он призвал все стороны следовать взятым на себя обязательствам в рамках международного законодательства, в том числе в области гуманитарного права.

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