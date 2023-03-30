Al Ikhbariya: ПВО Сирии отражает израильскую атаку в небе в окрестностях Дамаска
Об этом информирует телеканал Al-Ikhbariya.
«Средства противовоздушной обороны отражают израильскую агрессию в небе в окрестностях Дамаска», — передаёт заявление РИА Новости.
23 марта Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность из-за удара авиации Израиля по аэропорту Алеппо.
Он призвал все стороны следовать взятым на себя обязательствам в рамках международного законодательства, в том числе в области гуманитарного права.