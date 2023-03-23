Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за удара Израиля по аэропорту Алеппо

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность из-за удара авиации Израиля по аэропорту Алеппо.

Об этом в ходе брифинга сказал заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями об ударах по международному аэропорту Алеппо», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Гутерреш призвал все стороны следовать взятым на себя обязательствам в рамках международного законодательства, в том числе в области гуманитарного права.

Также он призвал «избегать ударов, которые могут навредить мирному населению и привести к разрушению гражданской инфраструктуры».

22 марта замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что доставку гуманитарных грузов в аэропорт в Алеппо (Сирия) приостановили после того, как четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли по нему удар.