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Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за удара Израиля по аэропорту Алеппо

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Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность из-за удара авиации Израиля по аэропорту Алеппо.
Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за удара Израиля по аэропорту Алеппо
  • globallookpress.com
  • © Christophe Gateau/dpa

Об этом в ходе брифинга сказал заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями об ударах по международному аэропорту Алеппо», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Гутерреш призвал все стороны следовать взятым на себя обязательствам в рамках международного законодательства, в том числе в области гуманитарного права.

Также он призвал «избегать ударов, которые могут навредить мирному населению и привести к разрушению гражданской инфраструктуры».

22 марта замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что доставку гуманитарных грузов в аэропорт в Алеппо (Сирия) приостановили после того, как четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли по нему удар.

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