Bloomberg: только половина истребителей F-35 США готова к выполнению боевых задач

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Только около половины истребителей F-35 из парка США готовы к выполнению задач, сообщил генерал-лейтенант ВВС Соединённых Штатов Майкл Шмидт.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

«По состоянию на февраль среднемесячный показатель готовых к выполнению задач истребителей в парке США, насчитывающем более 540 истребителей F-35, составлял 53,1%», — сказано в материале.

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