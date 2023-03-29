Генштаб Украины: инструкторы из Швеции обучают ВСУ вести боевые действия в лесах

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Шведские военные инструкторы обучают военнослужащих Вооружённых сил Украины ведению засадных и боевых действий в лесах, заявили в украинском Генштабе.
Генштаб Украины: инструкторы из Швеции обучают ВСУ вести боевые действия в лесах
  • РИА Новости

Об этом, как указывает РИА Новости, Генштаб написал в своих соцсетях.

«Военные инструкторы вооружённых сил Королевства Швеция... проводят занятия по организации и проведению засадных и боевых действий в лесистой местности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка ВСУ проходит на территории Великобритании.

Ранее СМИ писали, что американские и британские инструкторы обучали военных ВСУ применению боеприпасов с обеднённым ураном.

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