Генштаб Украины: инструкторы из Швеции обучают ВСУ вести боевые действия в лесах
- РИА Новости
Об этом, как указывает РИА Новости, Генштаб написал в своих соцсетях.
«Военные инструкторы вооружённых сил Королевства Швеция... проводят занятия по организации и проведению засадных и боевых действий в лесистой местности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подготовка ВСУ проходит на территории Великобритании.
Ранее СМИ писали, что американские и британские инструкторы обучали военных ВСУ применению боеприпасов с обеднённым ураном.