Bloomberg: власти ФРГ планируют выделить на военную поддержку Украины ещё €12 млрд

Власти Германии планируют выделить на военную поддержку Украины ещё €12 млрд.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что, с учётом дополнительной помощи на €12 млрд, Берлин намерен предоставить Украине военную поддержку на €14,2 млрд.

По данным источников, как ожидается, комитет бундестага по бюджету 29 марта одобрит планы министра обороны ФРГ Бориса Писториуса повысить более чем в два раза объём помощи для Украины в 2023 году — до €5,4 млрд.

Ещё €8,8 млрд Берлин планирует направить Киеву в ближайшие годы в случае необходимости, заявили источники.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение издания Der Spiegel о том, что Министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение военной помощи Украине.

По его словам, ФРГ прямо и косвенно повышает уровень своей вовлечённости в этот конфликт.