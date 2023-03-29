Bloomberg: власти ФРГ планируют выделить на военную поддержку Украины ещё €12 млрд

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Власти Германии планируют выделить на военную поддержку Украины ещё €12 млрд.
Bloomberg: власти ФРГ планируют выделить на военную поддержку Украины ещё €12 млрд
  • РИА Новости

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что, с учётом дополнительной помощи на €12 млрд, Берлин намерен предоставить Украине военную поддержку на €14,2 млрд.

По данным источников, как ожидается, комитет бундестага по бюджету 29 марта одобрит планы министра обороны ФРГ Бориса Писториуса повысить более чем в два раза объём помощи для Украины в 2023 году — до €5,4 млрд.

Ещё €8,8 млрд Берлин планирует направить Киеву в ближайшие годы в случае необходимости, заявили источники.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение издания Der Spiegel о том, что Министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение военной помощи Украине.

По его словам, ФРГ прямо и косвенно повышает уровень своей вовлечённости в этот конфликт.

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