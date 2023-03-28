Песков: ФРГ активно участвует в накачивании Украины оружием

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение издания Der Spiegel о том, что Министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение военной помощи Украине.
Песков: ФРГ активно участвует в накачивании Украины оружием
  • AP
  • © Gregor Fischer

«В целом эти отношения оставляют желать лучшего. Германия принимает активное участие в вооружении Украины, накачивает Украину оружием. Германия прямо и косвенно повышает уровень своей вовлечённости в этот конфликт», — сказал Песков.

По его словам, ничего хорошего решения ФРГ не сулят.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение военной помощи Украине с €3 млрд до более чем €15 млрд.

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