Spiegel: Германия намерена увеличить военную помощь Украине до более чем €15 млрд

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Министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение военной помощи Украине с €3 млрд до более чем €15 млрд.

Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на письмо ведомства.

«Правительство хочет значительно увеличить военную помощь Украине в следующие годы», — приводит текст публикации РИА Новости.

Как отмечает издание, подобные планы германских властей связаны с тем, что Вооружённые силы Украины несут большие потери в военной технике.

В феврале депутат парламента ФРГ от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что германское правительство замалчивает информацию о реальных расходах, которые несёт страна в связи с украинским конфликтом.

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