В Финляндии одобрили расширение производственной площадки подразделения «Норникеля»

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На юго-западе Финляндии разрешили расширение производственной площадки финского подразделения российского «Норникеля».
В Финляндии одобрили расширение производственной площадки подразделения «Норникеля»
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Об этом сообщил Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Западной Финляндии. Подразделение «Норникеля» располагается в городе Харьявалта.

По итогам оценки воздействия проекта на окружающую среду был сделан вывод, что «проект осуществим».

Как пишет РИА Новости, «Норильский никель» в апреле 2021 года сообщил о планах поэтапно увеличить в 1,5 раза мощности финского предприятия Nornickel Harjavalta, которое выпускает никель и кобальт для аккумуляторных батарей.

По данным компании, конечной продукцией Nornickel Harjavalta являются никелевые катоды и брикеты, никелевые соли, порошки и растворы, кобальт в сульфате и растворе, а также медный кек с содержанием МПГ.

В октябре 2022 года Финляндия не разрешила экспорт ледокола, который российский «Норникель» строит в этой стране.

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