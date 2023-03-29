В Финляндии одобрили расширение производственной площадки подразделения «Норникеля»

На юго-западе Финляндии разрешили расширение производственной площадки финского подразделения российского «Норникеля».

Об этом сообщил Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Западной Финляндии. Подразделение «Норникеля» располагается в городе Харьявалта.

По итогам оценки воздействия проекта на окружающую среду был сделан вывод, что «проект осуществим».

Как пишет РИА Новости, «Норильский никель» в апреле 2021 года сообщил о планах поэтапно увеличить в 1,5 раза мощности финского предприятия Nornickel Harjavalta, которое выпускает никель и кобальт для аккумуляторных батарей.

По данным компании, конечной продукцией Nornickel Harjavalta являются никелевые катоды и брикеты, никелевые соли, порошки и растворы, кобальт в сульфате и растворе, а также медный кек с содержанием МПГ.

В октябре 2022 года Финляндия не разрешила экспорт ледокола, который российский «Норникель» строит в этой стране.