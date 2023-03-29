Канада продлит отмену режима наибольшего благоприятствования импорта из России

Канада продлит отказ от режима наибольшего благоприятствования в отношении импорта из России и Белоруссии.

Об этом говорится в проекте бюджета страны.

«Бюджет на 2023 год предполагает поправки в таможенный тариф, чтобы на неопределённый срок продлить отказ от тарифов на российский и белорусский импорт из преференций стран наибольшего благоприятствования», — сказано в документе, который цитирует РИА Новости.

Агентство напоминает, что в марте 2022 года Канада лишила Россию и Белоруссию режима наибольшего благоприятствования в торговле и решила облагать экспорт из этих стран тарифом в 35%.

10 марта правительство Канады приняло решение запретить импорт алюминия и стали из России.