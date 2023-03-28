Правительство Сербии сообщило об отправке Украине электроэнергетического оборудования
- AP
По данным пресс-службы сербского кабмина, Сербия передаст Украине 19 различных электронных устройств и частей электрической инфраструктуры.
Мероприятие по отправке гумпомощи Украине посетила сербский премьер-министр Ана Брнабич.
«Сербия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине в той мере, в какой это возможно», — сказала она.
Ранее президент Сербии заявил, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине.